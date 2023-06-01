お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、21日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。「あと20年は結婚しなさそう」と思う後輩の名を明かした。この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人で家呑みを展開。お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉が「誘える後輩が年々いなくなっちゃったって感じるときない？本当あるよ」としみじみ言うと、ケンドーコ