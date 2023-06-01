3歳世代の頂点を決める「第93回ダービー」の1週前追い切りが21日、東西トレセンで行われた。▼マテンロウゲイル坂路4F53秒2〜1F12秒2（野中師）ダイナミックに動けていた。ずっといい状態をキープ。もう一段階上げるというよりは、精神面も含めてこの感じでいければ。