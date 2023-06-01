3歳世代の頂点を決める「第93回ダービー」の1週前追い切りが21日、東西トレセンで行われ、4頭出し予定の上原佑厩舎の3頭はWコースで上々の動きを披露した。青葉賞覇者ゴーイントゥスカイはライヒスアドラー、オペラプラージュ（5歳3勝クラス）との3頭併せを消化。直線で最内に進路を取ると、ラスト1F11秒1とシャープに伸びた（全体6F83秒3）。上原佑師は「馬なりのままで時計が出た。明らかに青葉賞の時よりもレベルアップして