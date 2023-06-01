会社の上司や同僚と円滑に付き合うコツはあるのか。経営コンサルタントの勝木健太さんは、20代後半〜50代の会社員を対象に「同僚とのつきあい方アンケート」を行った。彼らから得たライフハックとは――。※本稿は、勝木健太監修『同僚とのつきあい方』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。■上司に愛される部下が旅行先で買っているモノ本稿では先輩世代のみなさんが長年の社会人経験の中で獲得してきたコツを、「同僚