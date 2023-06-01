◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）山野に今季もう３敗目か…。甘い球もいくつかあって、調子は良くない方だったが、粘り強い投球をするし、多少のピンチにも動じない。２回１死満塁では浦田を力のある真っすぐで、狙って三振を奪った。常に自分のベストピッチを心がけているところが強みだね。相手をほめてばかりいても仕方がないよな。７連勝のうち６勝が２点差以内。それはそれで立派なことなのかも