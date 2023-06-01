◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）幕内・朝乃山が21日、「左足リスフランじん帯損傷（左足甲捻挫）で約4週間の治療期間を要する見込み」との診断書を提出して休場した。休場は17度目。対戦相手の琴栄峰は不戦勝となった。師匠の高砂親方（元関脇・朝赤龍）は4敗目を喫した11日目の翔猿戦で痛め「朝は腫れていた」と説明。再出場の可能性を示唆した。