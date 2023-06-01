俳優の中村雅俊（75）が21日、都内で開かれた「The51thAnniversary俺たちの旅スペシャルコンサート」の取材会に出席した。先月28日に妻で女優の五十嵐淳子さんが急病のため73歳で死去して以降、報道陣の前に初めて姿を見せた。1975年にスタートしたドラマ「俺たちの旅」の出演者による同窓会コンサート。中村は同作について、「（妻も）“主人の代表作”として見てくれていた」と声を詰まらせながらしのんだ。共演の秋