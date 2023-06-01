◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）義ノ富士が翔猿を押し出し、8連勝で3敗を守った。立ち合いで左から張り差し。右を浅くのぞかせて出ると吹っ飛ばした。「張っちゃった。迷ってたまたま張り差しになりました」。日大の先輩との初顔合わせ。翔猿相手に、「先に中に入れた」と手応えをにじませた。新三役昇進、初優勝へ望みをつなぎ、「全部勝つしかないので一番一番やります」と無欲の戦いを挑む。