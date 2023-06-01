俳優の高橋ひかる（２４）が２１日、都内でスキンケアブランド「ＬｉｓＢｌａｎｃ（リスブラン）」のアンバサダー就任イベントに出席した。「ブランドのイメージカラーを意識した」という水色のワンピースで登場。ＣＭ撮影は「いつもより肌をドアップで撮影したので緊張した」と明かすも「前日はたっぷり睡眠が取れたので、無事に良いコンディションで臨めました」と笑顔で振り返った。また「花粉症にならない人生だと思って