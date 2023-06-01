◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）大関・琴桜が21日、日本相撲協会に「腰椎捻挫で全治約10日間の見込み」との診断書を提出して休場した。休場は4場所ぶり5度目で対戦相手の美ノ海は不戦勝。琴桜は11日目に負け越し、名古屋場所は2度目のカド番となることが決まっていた。豊昇龍と大の里の両横綱、大関・安青錦に続く休場。2横綱2大関が不在となるのは20年11月場所以来の異常事態となった。師匠の佐渡ケ嶽親