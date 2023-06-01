◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）人気業師の平幕・宇良が藤凌駕をすくい投げで下し、3敗を死守した。今場所2度目の4連勝で首位の大関・霧島、平幕・琴栄峰を1差で猛追。1958年の年6場所制以降、年長3位となる33歳11カ月での初優勝を目指す。小結・若隆景は平幕・豪ノ山を突き落として9勝目。平幕・義ノ富士も翔猿を押し出して3敗を守った。宇良は割れんばかりの大歓声を一身に浴びた。「ありがたいです」