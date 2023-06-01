「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第１日」（２１日、蒲生ＧＣ＝パー７２）プロ１９年目の西村匡史（４４）＝東鉄運輸＝が８バーディー、２ボギーの６６で回り、首位と１打差の６位スタートとなった。７アンダーの１位には岡田晃平（２４）＝フリー、木下稜介、前田光史朗ら５人が並ぶ展開となっている。西村が、ハリウッド映画「ティン・カップ」のリアル版のような進撃を見せた。主人公同様４０歳を