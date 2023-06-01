◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）連勝を8に伸ばした義ノ富士の勢いが止まりません。翔猿戦。くせ者相手に何もさせない完璧な内容でした。立ち合いは突き放しで先制し、右を差し込んだ。そこから相手を起こし上げながら加速し力強く前に出ました。とにかく体のバネが凄いですね。残すにしてもバネで残すので相手がなかなか寄り切れない。大げさな表現ですが、地面から自身の下半身のパワーを根こそぎ上半身