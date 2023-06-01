中８日で２２日・巨人戦（東京ド）に先発する阪神・高橋遥人投手（３０）が２１日、甲子園の室内練習場で最終調整した。好調の宿敵制圧へ「勢いがあると思うので、しっかり試合をつくれるように」と意欲。相手先発・井上温大投手（２５）との「はると対決」を制する。井上が高橋を理想の投手としていることを聞くと、「いや、向こうの方が球速いし…」と謙遜。「僕こそ向こうみたいなボールを投げられるように頑張りたい」と同