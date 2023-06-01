「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２１日、プロ入り後初となる「伝統の一戦」に向けて意気込んだ。２２日からの巨人戦の舞台となる東京ドームは、大学時代に悔しさを味わった因縁の地でもある。阪神の新人が巨人戦初出場試合で本塁打を放てば６８年ぶりの快挙。「打てたら最高」とＧ倒弾を誓い、３連戦での先発が見込まれる竹丸との“ドラ１対決”にも「