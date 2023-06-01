「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２９）＝前パイレーツ＝が２１日、来日初昇格を果たした。春季キャンプ、オープン戦から状態が上がらず、ファームでも打率・２１２と低迷。ただ、ここ５試合は１６打数５安打で打率・３１３と結果を残していた。本職の遊撃だけではなく、一塁や外野にも意欲的に挑戦。１軍でもその気持ちは変わらない。「チームから言われた役割