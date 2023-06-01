牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は21日、出走馬18頭と枠順が決まった。過去86回のオークスは1桁馬番が52勝に対して、2桁馬番は34勝。以前は内有利の傾向だったが、過去10年を振り返ると5勝ずつとイーブン。ただ近3回は12〜15番から2頭ずつ馬券に絡んでおり（23年2＆3着、24年1＆3着、25年1＆3着）、“やや外め”の枠がトレンドになっている。