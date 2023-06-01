腰部の張りで２軍調整中の阪神・伊原陵人投手（２５）が２１日、ＳＧＬの室内練習場で実戦形式のライブＢＰに登板した。伊原らしい四隅を突く投球で万全の状態を示した。川崎、西純、戸井ら打者８人に対して変化球を交えながら３７球。２本の鋭い打球を浴びたものの、３つの空振り三振を奪った。左腕は先発した４月１９日の中日戦（甲子園）で二回途中に腰を痛めて緊急降板。翌日に出場選手登録を抹消されていた。その後は