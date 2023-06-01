牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は21日、出走馬18頭と枠順が決まった。桜花賞馬スターアニスは10番に決定。高野師は「僕はジョッキーではないので、競馬で何が起こるかは分からない。松山騎手にお任せします」と全幅の信頼を寄せる。木曜は厩舎周りの運動で汗を流した。「ここまで思った通りの調整で進められています」と万全の態勢で2冠獲りに挑む。