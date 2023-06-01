「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝も２１日、来日初昇格した。４月に１軍練習に参加したことはあったが、出場選手登録はされていなかった。ファームでは７試合に先発し、０勝２敗、防御率２．２３。しかし、この日は中継ぎとともに調整した。藤川監督は起用法について、先発と救援の両方をこなす「スイングマン」として期待。「とにかく戦