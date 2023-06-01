牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は21日、出走馬18頭と枠順が決まった。ロングトールサリーは8分の4の抽選を突破。福永厩舎はアンジュドジョワと2頭出しとなった。指揮官は2枠4番について「スタートが上手だし内めの偶数はいいね」と歓迎。追い切り翌日は厩舎周りの運動で体をほぐした。「（G1は）出走するだけでも難しい。少しでもいい着順を狙っていきたいね」と騎手＆調教師でのオークス制覇へ意欲を燃やした。