牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は21日、出走馬18頭と枠順が決まった。（1）ミツカネベネラ（鈴木伸師）枠はどこでも良かった。当日、雨が降ってくれるといいね。（2）レイクラシック（松田助手）内の偶数で経済コースを回って、この馬の良さを生かせそうです。（5）リアライズルミナス（橋口師）抽選を突破してホッとしている。内めの枠が欲しいと思っていた。ここならロスなく競馬ができると思います。（6）ロ