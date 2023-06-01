「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）阪神・藤川球児監督（４５）が２１日、“Ｇ倒締め”で交流戦に臨む姿勢を示した。２０日の中日戦が雨天中止となったチームは、２２日から敵地で巨人３連戦。指揮官は「燃えている」と５度繰り返して、決意を言葉に変えた。初戦に高橋を立て、２戦目以降は村上、才木の先発が見込まれる。現在３位の眼下の敵をたたき、連勝街道を歩んでいく。プレーボールを待ち望むファンの願