牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は21日、出走馬18頭と枠順が決まった。史上3組目の母娘Vを狙うアランカールは10年前に制した母シンハライトと同じ3番に決まった。斉藤崇師は「お母さんと同じ枠、良かったです。極端に外はちょっと嫌だなと思っていたので。いい枠です」と納得の表情。当週は異例の火曜追いで仕上げた。「体は少しずつケアできています。レースに向けて、いい状態で持っていきたいですね」と気を引き締