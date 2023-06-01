オリックスの長身２１３センチの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２９）が２１日、岸田護監督（４５）の通算１００勝のメモリアル白星を誓った。舞洲での投手練習に参加したジェリーは、中７日で先発する２２日の２位・西武戦（ベルーナ）に向けて調整した。首位攻防戦での来日２勝目を目指すが、勝てば就任２年目の岸田監督が通算１００勝目を達成するとあって「当然、できたらすごくいいこと。その勝利に貢献したいです」