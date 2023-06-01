牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は21日、出走馬18頭と枠順が決まった。今村聖奈とのコンビで注目を集めるジュウリョクピエロは16番に決まった。寺島師は「じっくり（今村が）乗るでしょう。中団あたりについていければ」と鞍上に託す。登録した凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン）については「オークスの結果次第ですが、3歳牝馬で条件は悪くない。お父さん（オルフェーヴル＝12＆13年2着）も走っているので」と語っ