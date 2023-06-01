新潟市北区でデイサービスを運営していた桜の郷が破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 帝国データバンクによりますと、同社は2011年10月に設立された介護施設運営業者で、新潟市北区においてデイサービスセンター「デイサービス桜の郷」を運営していました。 近年は新型コロナウイルスの影響などから施設利用者が減少し、2024年6月期の年収入高は約4522万円にとどまっていて、その後