プロ野球・阪神ＯＢの川尻哲郎氏（５７）が２１日、大阪市の心斎橋角座で行われたイベント「猛虎襲来！ファン×ＯＢ×芸人の『禁断の戦術会議』」に、同ＯＢの今成亮太氏（３８）と出演した。阪神連覇に向け「苦手の交流戦をどう乗り切るか」などをテーマにファン１０１人とガチ討論。川尻氏は「正直もう少し突っ走っているかと思った。けが人も出て、投手陣は中継ぎ、抑えが調子悪いが、先発の調子が上がってきた。村上（頌樹