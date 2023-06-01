乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）の卒業コンサートが21日、東京ドームで開かれた。2018年に初めて選抜入りした「ジコチューでいこう！」など思い入れの詰まった全29曲で、乃木坂としての活動を終えた。1曲目から涙があふれた。「私の乃木坂人生をぶつけます。受け止めてください」と呼びかけると、気球に乗って初のセンター曲「空扉」を歌いながら登場。目の前にはイメージカラーの水色に輝くサイリウムが一面に広がり