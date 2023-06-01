近年、全国の自治体でその取り扱いについて注意が呼びかけられている外来植物『ナガミヒナゲシ』。一株に数千もの種があり、繁殖力が強く、専門家は「駆除の仕方にも注意点がある」と話す。 ■外来植物・ナガミヒナゲシ「広がりやすい」 ポピーにも似たオレンジ色で4枚の花びらを持ち、高さは50cm程の外来植物『ナガミヒナゲシ』。 外来植物に詳しい自由学園・環境文化創造センターの吉川慎平教授は、その繁殖