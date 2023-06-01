新潟水俣病の公式確認から今年で61年。5月末に開かれる式典を前に胎児性水俣病患者の女性が会見を開き、原因企業である旧昭和電工の社長との面談を求めました。 5月21日、会見に臨んだ古山知恵子さん（61）。 母親が食べた阿賀野川の魚が原因で水俣病を患った県内で唯一の胎児性水俣病患者です。 筆談で涙ながらに胸の内を明かしました。 【古山知恵子さん】 「社長は私に対してどんな思いを持っているのか、悪いことをしたと