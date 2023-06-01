新潟市は物価高対策としてプレミアム率20％の『デジタル商品券』を発行すると発表しました。 5月21日新潟市の中原八一市長が物価高騰対策として発表したのは、プレミアム率20％のデジタル商品券の発行。 1口3600円分を3000円で販売するもので、発行口数は150万口、総額54億円分となります。 対象者は、申し込み時点で新潟市内に住んでいる人で、1人10口まで購入することができます。 利用者は専用のアプリから申し込み、市内