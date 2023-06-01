JRAは21日、オークス出走馬の調教後馬体重を発表した。前走比減はスタニングレディ（6キロ）のみ。2桁増が5頭いるが、2冠に挑む桜花賞馬スターアニスは4キロ増。フローラS快勝のラフターラインズ（5キロ増）、ルメール騎乗のドリームコア（2キロ増）など、上位人気が予想される有力馬たちは微増で、順調な調整ぶりがうかがえる。