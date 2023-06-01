5月22日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区鹿子木町（携帯電話・シートベルト）国道387・・・菊池市泗水町（歩行者妨害） ＜午後＞県道・・・熊本市西区上熊本（携帯電話・シートベルト）県道・・・八代市千丁町（携帯電話・シートベルト）国道266・・・天草市宮地岳町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者