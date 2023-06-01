２２日・阪神戦（東京ド）に先発する巨人・井上温大投手が２１日、最終調整を行い、必勝を誓った。３日の阪神戦（甲子園）では６回を５安打３失点（自責点２）と力投したが、負け投手になった。虎について「一番手ごわいチームだなと思います。（意識するのは）無駄な走者を出さないこと」と強い覚悟を示した。