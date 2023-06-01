牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は21日、出走馬18頭と枠順が決まった。史上初のキャリア3戦目で戴冠を狙うエンネは吉兆の13番をゲット。3月デビューから72日目での当レース制覇となれば最速記録更新の快挙だ。持ち前の剛脚でスターダムにのし上がる。木曜午後2時過ぎの栗東トレセン。投票所がピリッと張り詰めた緊張感に包まれる中、オークスの枠順が発表された。キャリア3戦目で戴冠を狙うエンネは吉兆の13番をゲット