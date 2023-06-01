お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が、21日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。同じマンションの上下の部屋に住んでいるお笑い芸人を明かした。この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人で家呑みを展開。お笑いコンビ「天津」の天津飯大郎の名前が出ると「マンションの上と下なんよ、今。向君（飯大郎の本名）が引っ越してきて、たまたま