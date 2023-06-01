「ヤクルト３−１巨人」（２１日、神宮球場）巨人は首位のツバメ軍団に屈し、快進撃のバトンをつなげなかった。接戦を落とし連勝は７でストップ。２０２１年以来５年ぶり、阿部政権下では初の８連勝はならなかった。先発した田中将大が４回を４安打３失点で降板。「相手にうまく打たれた」と厳しい表情を浮かべて言葉を絞り出した。「もう一番は初回です」と猛省した右腕。立ち上がりが不安定だった。先頭から連打を浴びて無