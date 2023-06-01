【経済指標】 ＊米新規失業保険申請件数（5月16日週）21:30 結果20.9万人 予想21.0万人前回21.2万人（21.1万人から修正） ＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（5月）21:30 結果-0.4 予想17.8前回26.7 ＊米住宅着工件数（4月）21:30 結果146.5万件 予想141.0万件前回150.7万件（150.2万件から修正） ＊建設許可件数（4月）21:30 結果144.2万件 予想138.4万件前回136.3万件