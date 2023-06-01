◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）何度も表情を曇らせた。田中将が今季最短４回４安打３失点で２敗目。序盤の失点が響き、２点を追う５回の攻撃で代打を送られた。「初回、自分がリズムに乗る前にやられてしまった。球どうこうより、相手にうまく打たれたってとこですね」。わずか５球で先制された立ち上がりを悔いた。中１１日。リフレッシュ休養を経て、満を持して先発するも出はなをくじかれた。１