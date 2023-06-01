◇セ・リーグ広島3─1DeNA（2026年5月21日マツダスタジアム）広島・森浦が、開幕カードの3・28中日戦以来となる今季2個目のセーブを挙げた。2点優勢の9回に4番手で登板。先頭・佐野に左前打を許しても後続3人を無難に抑え「2点リードがあったので、1人ずつと思って投げた。もっと（状態を）上げていけるように頑張りたい」と力を込めた。4月上旬に勝ちパターンで失点を重ね、劣勢でも登板していた左腕。新井監督は救援し