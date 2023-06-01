◇セ・リーグ広島3─1DeNA（2026年5月21日マツダスタジアム）代打出場の広島・前川が自慢のコンタクト力で貴重な追加点を挙げた。2―1の7回2死三塁で登場。カウント1―2と追い込まれても、東の外角低めチェンジアップを泳ぎながら左前に落とし「外中心に曲がり球も頭に入れていた。何とか食らい付き、うまく拾えたことは凄く良かった」と自賛した。11打席目に今季初打点を挙げた23歳。新井監督は「見送ればボール。なか