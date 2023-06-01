オリックス・ジェリーが、岸田監督に節目の白星を贈る好投を誓った。就任2年目で昨季74勝、今季はここまで25勝を挙げ、監督通算100勝に王手。首位攻防戦となる22日西武戦（ベルーナドーム）に先発する身長2メートル13の助っ人右腕は「当然1勝できたらすごくいいこと。ぜひその勝利に貢献できれば最高」と指揮官にささげる快投を誓った。12球団最年少監督に抱く印象を、「試合中は結構怖い感じの顔をされている（笑い）」とユー