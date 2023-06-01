◇セ・リーグ広島3─1DeNA（2026年5月21日マツダスタジアム）広島・小園海斗内野手（25）が21日のDeNA戦（マツダ）で今季3度目の猛打賞を記録し、難敵・東の攻略に貢献した。今季の対戦は試合前まで9打数無安打だったが、0―1の6回に右中間へ同点三塁打。続く坂倉の二ゴロが相手守備の失策を誘い、勝ち越しを呼び込んだ。逆転勝ちで、チームは今季初の2カード連続勝ち越しを決めた。好相性は変わっていなかった。小園が