◇セ・リーグ広島3─1DeNA（2026年5月21日マツダスタジアム）広島は21日、育成4年目の名原典彦外野手（25）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は92。ファーム・リーグでは西地区トップの8盗塁をマークしており、「足を絡めたプレーで活躍していきたい」と意気込んだ。瀬戸内高から青森大を経て22年に育成ドラフト1位で入団。同じ育成から1軍で奮闘する巨人・平山は高校の3学年後輩で「刺激になる。負けていると