©ABCテレビ 5月24日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」1時間スペシャルは、番組55周年特別企画として香川県へ！ MCの藤井隆と井上咲楽が訪ねるのは、金比羅山のふもとに芝居小屋を構え、45年にわたり活動を続けてきた大衆演劇「劇団扇子家」。劇団員は、0歳の赤ちゃんから86歳のレジェンドまで、親子4世代・総勢13人。全国的にも珍しい“全団員が家族”のファミリー劇団だ。 まず2人が立ち寄ったのは、金刀比