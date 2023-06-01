阪神戦が天候不良のため中止となり、井上監督は交流戦前最後のカードとなる22日からの広島3連戦（バンテリン）を見据え「名古屋に帰って仕切り直す」と意気込んだ。前日20日の阪神戦は7点差逆転サヨナラ負けを喫しただけに、「悪夢のような試合を払拭したい意味ではやりたかったが、けが人が出るのも怖いので」と強調。3連敗で今季ワースト借金14を抱えるなど苦しい状況が続くが、本拠地に戻り低迷打開の道筋を探る。