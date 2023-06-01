◇セ・リーグ広島3─1DeNA（2026年5月21日マツダスタジアム）広島・玉村が6回1失点で待望の今季初勝利を挙げ、チームの今季初となる2カード連続勝ち越しに貢献した。全6イニングで先頭打者の出塁を許さず、失点は4回2死からの3連打による1点だけ。要所で粘って東に投げ勝ち「東さんはもっと長い回を投げているので勝った気はしないけど、チームのカード勝ち越しは凄く大事。そこは良かった」と汗を拭った。小園の同点三