能見氏（以下、能見）椋木投手、よろしくお願いします！今年で5年目か。1年間（現役で）一緒にやりましたけど、あの時から好青年…で合っているかな？椋木間違いないです！（笑い）。今回は、よろしくお願いします。能見一緒にやらせてもらって、見ていた時から、もちろんいいボールは投げていた。いい場面でマウンドに行く時、緊張はしないの？椋木中継ぎ“あるある”じゃないですけど、緊張してブルペンでは毎回