サッカーワールドカップの日本代表コーチに就任した中村俊輔氏（47）が22日までに取材に応じ、オファーを受けた時の心境や2010年大会で代表活動を共にした長友佑都（39、FC東京）の5大会連続選出について語った。【写真を見る】日本代表コーチ就任の中村俊輔氏「素晴らしいというより恐ろしい（笑）」W杯5大会連続選出の長友佑都の“予言”明かす森保一監督から正式にコーチ就任へのオファーがあったのは4月1日（日本時間）に行わ